مجلس السلام بغزة: لا انسحاب إسرائيليا وراء الخط الأصفر قبل نزع السلاح بالكامل

الوكيل الإخباري- عقد الممثل السامي لقطاع غزة في "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف برفقة فريق "مجلس السلام"، اجتماعا الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه، في إطار عملية نزع السلاح في قطاع غزة وتمهيد الطريق للانتقال إلى الحكم المدني.

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