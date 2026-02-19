مجلس السلام يقر حزمة تبرعات لغزة بأكثر من 7 مليار دولار

ووقّع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مع القادة المشاركين في الاجتماع، وثائق المساهمات المالية المقدمة للقطاع.
وأوضح ترامب أن التبرعات قدمت من عدد من الدول، فيما ستسهم دول أخرى بإرسال قوات شرطة للمساعدة في تحقيق الاستقرار داخل غزة، بينما ستتولى دول إضافية مهمة تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية.
وقال ترامب في كلمته خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن: "كل دولار يُنفق هو استثمار في الاستقرار والأمل في مستقبل جديد ومتناغم، فهي منطقة مهمة وحيوية للغاية".
وبيّن أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيعمل على جمع ملياري دولار إضافية لدعم القطاع مشيرا إلى أن النرويج ستستضيف فعالية لمجلس السلام، فيما ستنظم اليابان حدثاً آخر لجمع التبرعات لدول المنطقة.
واكد ترامب إن هذا اليوم يُعد من أهم الأيام في مسيرته المهنية، معرباً عن تطلعه للعمل مع قادة العالم خلال السنوات المقبلة من أجل السلام، مشيداً بالالتزامات التي قُدمت لدعم غزة.
