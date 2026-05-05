مجندات الاحتلال يقتحمن الأقصى ويلوحن بأعلام الاحتلال

الثلاثاء، 05-05-2026 12:29 م
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، والسجود الملحمي.

وأضافت المحافظة أن هذه الاقتحامات تأتي في ظل تحذيرات من تصعيد تقوده ما تُسمّى "منظمات الهيكل"، بالتعاون مع شخصيات في حكومة الاحتلال، بهدف فرض اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يوم الجمعة الموافق 15-5-2026، في خطوة وُصفت بالخطيرة لفرض تغييرات في الواقع التاريخي والقانوني القائم داخل المسجد، والمس بمكانته الدينية.

وفي السياق ذاته، اقتحمت مجموعة من مجندات الاحتلال الرواق الغربي من المسجد الأقصى، وقمن بالتلويح بأعلام الاحتلال.

وأفادت محافظة القدس بأن عناصر ما يُسمّى "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث أقدمت مجندات على رفع أعلام الاحتلال الإسرائيلي والتلويح بها من فوق الرواق الغربي، في مشهد غير مسبوق داخل الحرم.

وقالت إن هذا التطور يأتي بعد أن كانت شرطة الاحتلال تلاحق سابقًا المستعمرين الذين يحاولون رفع الأعلام داخل الأقصى، ما يعكس تحولًا في سلوكها ودورها تجاه هذه الانتهاكات.

وأضافت: يتزامن ذلك مع دعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام الأقصى ورفع الأعلام الإسرائيلية يوم الجمعة 15 أيار الجاري، تزامنًا مع ما يُعرف بالذكرى العبرية لاحتلال القدس.
 
 


