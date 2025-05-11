محادثات فلسطينية أميركية بشأن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول فلسطيني، الأحد، إن (حماس) تجري محادثات مع الإدارة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. اضافة اعلان





وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة تعهده بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى الفلسطينيين في غزة. وذكر مبعوث واشنطن إلى إسرائيل يوم الجمعة، بأن آلية تدعمها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريبا.



ولم يصدر تعليق بعد عن وزارة الخارجية الأميركية.



وكانت الولايات المتحدة أجرت في وقت سابق محادثات مع حماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين في غزة.



وقطعت إسرائيل منذ الثاني من آذار/ مارس جميع الإمدادات عن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا جميع المواد الغذائية المخزنة خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.



وفي 18 آذار/ مارس، نقضت إسرائيل فعليا اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في كانون الثاني/ يناير مع حماس واستأنفت هجماتها على غزة.