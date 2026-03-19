محافظة القدس: إغلاق الأقصى تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ لحرية العبادة

الوكيل الإخباري- اعتبرت محافظة القدس استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، ومنعهم من أداء صلاة عيد الفطر السعيد المقررة الجمعة، تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، وانتهاكاً صارخاً لحرية العبادة، وللوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة.

وأكدت أن ما يجري يمثل سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ عقود، في ظل إغلاق متواصل لليوم العشرين على التوالي منذ 28 شباط، وصولاً إلى حرمان الفلسطينيين من أداء صلاة العيد، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة، وعزل المسجد الأقصى عن محيطه الفلسطيني والإسلامي.