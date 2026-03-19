محافظة القدس: إغلاق الأقصى تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ لحرية العبادة

وأكدت أن ما يجري يمثل سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ عقود، في ظل إغلاق متواصل لليوم العشرين على التوالي منذ 28 شباط، وصولاً إلى حرمان الفلسطينيين من أداء صلاة العيد، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة، وعزل المسجد الأقصى عن محيطه الفلسطيني والإسلامي.
وأكدت المحافظة، في بيان أصدرته الخميس، أنه لا سيادة للاحتلال على مدينة القدس المحتلة، مشددة على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية، بما فيها الإغلاق الشامل للمسجد الأقصى، تمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكاً واضحاً للوضع القائم في الأماكن المقدسة.
-
-
