محافظة القدس: الاحتلال يصادق على إقامة "مدرسة يهودية" في الشيخ جراح

إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس
الخميس، 23-04-2026 11:20 م

الوكيل الإخباري-   اعتبرت محافظة القدس أن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط إقامة "يشيفا" دينية حريدية ضخمة في حي الشيخ جراح، يأتي في سياق استغلال واضح لحالة الانشغال الإقليمي بالتصعيد القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، لتمرير مخططات استعمارية تستهدف تكريس الوقائع على الأرض في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت المحافظة في بيان، الخميس، أن ما يسمى لجنة التخطيط اللوائية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقت، الاثنين، على إقامة مدرسة دينية يهودية "يشيفا" حريدية تحمل اسم "أور سومياخ"، في قلب الحي، رغم الاعتراضات التي تقدمت بها جهات حقوقية، في خطوة تعكس إمعان الاحتلال في سياساته الهادفة إلى تعزيز الوجود الاستعماري في الأحياء الفلسطينية.

 
 


