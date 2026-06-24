محافظة القدس تحذر من تراجع غير مسبوق في أعداد حراس المسجد الأقصى

وأكّد الرفاعي، في بيان صحفي، أن ما يجري يشكل تهديدا مباشرا لقدرة الأوقاف على أداء دورها في حماية المسجد وإدارته، موضحا أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة لتقليص عدد الحراس والموظفين داخل المسجد الأقصى، حيث لم يعد عدد الحراس المناوبين خلال الفترة الصباحية يتجاوز 20 حارساً، من أصل أكثر من 50 يشكلون العدد الرسمي للمناوبة الواحدة، في واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه منظومة الحراسة منذ سنوات.
-
أخبار متعلقة
-
تحت مظلة وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. 5 قوافل إماراتية تعبر نحو غزة ضمن "الفارس الشهم 3" حاملة الغذاء ومستلزمات الإيواء
-
انتهاء مرحلة الاستماع لشهادة نتنياهو في محاكمته
-
مستعمرون يقتحمون قرية في بيت لحم ويطلقون الرصاص الحي
-
الحكومة الفلسطينية تطالب بتوفير العلاج لأكثر من 20 ألف مصاب في قطاع غزة
-
83 مريضا ومرافقا يغادرون غزة عبر معبر رفح
-
شريان حياة يعبر الحدود.. محطات التحلية الإماراتية تمد غزة بالمياه وتكرّس الصمود الإنساني
-
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى واعتقال 26 فلسطينيا
-
لجنة أممية تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال عمدا في غزة