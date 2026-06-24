محافظة القدس تحذر من تراجع غير مسبوق في أعداد حراس المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- حذّر مستشار محافظ القدس، معروف الرفاعي، من خطورة التراجع التاريخي وغير المسبوق في أعداد حراس المسجد الأقصى المبارك، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة التي تستهدف دائرة الأوقاف الإسلامية والعاملين فيها.

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