الأربعاء 2026-06-24 02:40 م

محافظة القدس تحذر من تراجع غير مسبوق في أعداد حراس المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى وتحريضه على التصعيد وزارة الخارجية تحذر من عواقب التحريض واقتحامات المقدسات في القدس
القدس
 
الأربعاء، 24-06-2026 12:10 م

الوكيل الإخباري-   حذّر مستشار محافظ القدس، معروف الرفاعي، من خطورة التراجع التاريخي وغير المسبوق في أعداد حراس المسجد الأقصى المبارك، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة التي تستهدف دائرة الأوقاف الإسلامية والعاملين فيها.

اضافة اعلان


وأكّد الرفاعي، في بيان صحفي، أن ما يجري يشكل تهديدا مباشرا لقدرة الأوقاف على أداء دورها في حماية المسجد وإدارته، موضحا أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة لتقليص عدد الحراس والموظفين داخل المسجد الأقصى، حيث لم يعد عدد الحراس المناوبين خلال الفترة الصباحية يتجاوز 20 حارساً، من أصل أكثر من 50 يشكلون العدد الرسمي للمناوبة الواحدة، في واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه منظومة الحراسة منذ سنوات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

أخبار محلية المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

خسارة الأردن أمام الجزائر أنهت حظوظه في التأهل للدور الثاني في كأس العالم

كأس العالم لماذا ودعت الأردن المونديال وبقي العراق رغم هزيمتين؟

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

ترند حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة الشاب زيد يوسف الدماسي، الذي فارق الحياة متأثرًا بإصابته إثر حادث

فلسطين تحت مظلة وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. 5 قوافل إماراتية تعبر نحو غزة ضمن "الفارس الشهم 3" حاملة الغذاء ومستلزمات الإيواء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين انتهاء مرحلة الاستماع لشهادة نتنياهو في محاكمته

البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية

أخبار محلية البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية

جامعة اليرموك

أخبار محلية جامعة اليرموك تستضيف اليوم البحثي الأردني الأوروبي

بصث

فن ومشاهير سامي عبد الحليم يدخل العناية المركزة للمرة السادسة



 
 






الأكثر مشاهدة

 