محافظة القدس تحذّر من دعوات تحريضية لاقتحام المسجد الأقصى

وأكدت المحافظة، في بيان صدر الاثنين، أن اختيار يوم الجمعة تحديداً—وهو اليوم الذي يُغلق فيه المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين يعكس نوايا واضحة لفرض واقع جديد بالقوة، في سابقة لم تحدث منذ احتلال القدس عام 1967.
وأشارت إلى أن هذه الدعوات تتزامن مع ما يُسمّى "يوم توحيد القدس"، الذي يوافق هذا العام يوم الجمعة 15-5-2026، ويترافق عادة مع اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى صباحاً، ومسيرات استفزازية في البلدة القديمة مساءً، أبرزها ما يُعرف بـ "مسيرة الأعلام"، التي تشهد اعتداءات على أهالي المدينة واستباحة شوارعها وأزقتها.
وأوضحت أن هذه المناسبة تصادف الثامن والعشرين من شهر أيار العبري، الموافق 7-6-1967، وهو اليوم الذي احتلت فيه قوات الاحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس، بما يشمل المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، لافتة إلى أن تزامنها هذا العام مع يوم الجمعة، إضافة إلى توافقها مع الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، يضاعف من خطورة المشهد واحتمالات التصعيد.
وبيّنت المحافظة أن الحملة تتضمن تحركات منظمة، أبرزها قيام منظمة “جبل الهيكل في أيدينا (بيدينو)” بتوزيع رقم الهاتف الشخصي لوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، لحث جمهور المستوطنين على التواصل المباشر معه والمطالبة بفتح المسجد الأقصى أمام الاقتحامات يوم الجمعة، في محاولة لإظهار القرار وكأنه استجابة “لمطالب شعبية”.
-
أخبار متعلقة
-
شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس
-
قاتل ابنه في فلسطين يسلم نفسه للأجهزة الأمنية - صورة
-
فلسطين .. أب يقتل ابنه بطريقة مروعة ويلقي به في منطقة مهجورة
-
شهيد برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة
-
رويترز: الولايات المتحدة ستغلق مركزها الرئيسي في غزة مع تعثر خطة ترامب
-
الأمم المتحدة تكشف توسع الاحتلال الإسرائيلي بغزة
-
رويترز: الولايات المتحدة ستغلق مركزها الرئيسي في غزة
-
"التعاون الإسلامي" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي