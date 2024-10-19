محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "عوفرا" شمال رام الله

وقال موقع" واينت" إن سائقا فلسطينيا قتل عقب اصطدام سيارته بسيارة شرطة بالقرب من عوفرا.
وأضاف الموقع أن "سيارة فلسطينية اصطدمت بسيارة شرطة بالقرب من تجمع عوفرا بالقرب من رام الله، وقد قتل السائق الفلسطيني، ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".
ولفت الموقع إلى أنه "لم تعرف بعد خلفية الحادث، لكن الشرطة فتحت تحقيقا في القضية".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,519 شهداء والإصابات إلى 99,637
-
انقطاع كامل لخدمات الانترنت شمال قطاع غزة
-
هكذا كان شكل المنزل الذي شهد اللحظات الأخيرة من حياة السنوار
-
معاناة مزارعي فلسطين أشد هذا العام في موسم قطاف الزيتون بسبب المستوطنين
-
3 شهداء واصابات في قصف الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة
-
القسام تستهدف جرافة ودبابة للاحتلال في جباليا
-
من هم أبرز المرشحين لخلافة السنوار ؟
-
منظمة إنسانية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بغزة عبر التهجير القسري والتجويع