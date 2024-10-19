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محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "عوفرا" شمال رام الله

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 19-10-2024 11:29 ص
الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بمحاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "عوفرا" شمال رام الله.اضافة اعلان


وقال موقع" واينت" إن سائقا فلسطينيا قتل عقب اصطدام سيارته بسيارة شرطة بالقرب من عوفرا.

وأضاف الموقع أن "سيارة فلسطينية اصطدمت بسيارة شرطة بالقرب من تجمع عوفرا بالقرب من رام الله، وقد قتل السائق الفلسطيني، ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".

ولفت الموقع إلى أنه "لم تعرف بعد خلفية الحادث، لكن الشرطة فتحت تحقيقا في القضية".

روسيا اليوم
 
gnews

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