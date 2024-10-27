 
الأحد 2024-10-27 02:24 م
 

محاولة دهس في "حزما" شرق القدس .. فيديو

لقطة من مكان محاولة تنفيذ عملية دهس
لقطة من مكان محاولة تنفيذ عملية دهس
الأحد، 27-10-2024 01:44 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت بلاغا عن محاولة دهس في منطقة حزما شرق القدس .اضافة اعلان


وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على السائق الذي نفذ محاولة الدهس.

جدير بالذكر أن تل أبيب شهدت عملية دهس كبيرة صباح اليوم الأحد ، خلّفت 50 إسرائيلياً بين قتيل وجريح ، واستشهاد المنفذ . 
 
gnews

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