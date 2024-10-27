محاولة دهس في "حزما" شرق القدس .. فيديو

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على السائق الذي نفذ محاولة الدهس.
جدير بالذكر أن تل أبيب شهدت عملية دهس كبيرة صباح اليوم الأحد ، خلّفت 50 إسرائيلياً بين قتيل وجريح ، واستشهاد المنفذ .
⬅️شاهد ..— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 27, 2024
استنفار قوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مركبة قرب بلدة حزما شمال شرق القدس، بزعم محاولة تنفيذ عملية دعس pic.twitter.com/k35FOfYdOR
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