الجمعة 2025-06-27 05:34 م
 

محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد

نتنياهو
نتنياهو
 
الجمعة، 27-06-2025 03:55 م
الوكيل الإخباري-  رفضت محكمة إسرائيلية، الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طلب إلغاءها.اضافة اعلان


وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إن طلب نتنياهو "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريرا مفصلا لإلغاء جلسات الاستماع".

وكان نتنياهو قد طلب الخميس من المحكمة تأجيل شهادته في محاكمته الجارية منذ فترة طويلة بتهم الفساد، وذلك في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية".
 
gnews

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