محمود عباس: الأمم المتحدة فشلت في حل أزمة غزة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الأمم المتحدة فشلت في إصدار قرار واحد قابل للتنفيذ لحل أزمة غزة، وذلك بسبب الولايات المتحدة.



وأضاف عباس خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أنه لن يسمح بتهجير الشعب الفلسطيني.