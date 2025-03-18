مخاوف إسرائيلية من استعداد حماس لشن هجوم جديد

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الوكيل الإخباري- تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عما قالت إنها مخاوف لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من استعداد حركة حماس لشن هجوم جديد. اضافة اعلان





وقالت القناة إن الأمن رصد مؤخرا "حدثا غير عادي" قد يشير لمحاولة حماس التحضير لهجوم على إسرائيل، كما تم رصد ما وُصف بـ"زيادة في محاولات حماس تنفيذ عمليات ضد الجيش بغزة وداخل إسرائيل".