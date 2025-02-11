مخاوف وشكوك عقب قرار القسام

وجاء ذلك تعليقا على قرار كتائب القسام تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.
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