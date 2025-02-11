 
الثلاثاء 2025-02-11 03:44 ص
 

مخاوف وشكوك عقب قرار القسام

كتائب القسام
كتائب القسام
الثلاثاء، 11-02-2025 02:44 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصدر قوله إن الخلاف الأخير بخصوص صفقة غزة من أخطر الخلافات حتى الآن، وأضاف "يبدو وكأن كل شيء أصبح موضع شك".اضافة اعلان


وجاء ذلك تعليقا على قرار كتائب القسام تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.
 
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