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مدعي المحكمة الجنائية يطالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق نتنياهو وغالانت

نتنياهو
نتنياهو
الثلاثاء، 10-09-2024 05:44 م

الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن مدعي المحكمة الجنائية الدولية طالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بسبب  في قطاع غزة.

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وذكرت الصحيفة أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية يطالب بالبت في أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والسنوار بشكل عاجل.

 
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