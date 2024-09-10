مدعي المحكمة الجنائية يطالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق نتنياهو وغالانت

وذكرت الصحيفة أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية يطالب بالبت في أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والسنوار بشكل عاجل.
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