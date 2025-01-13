مدفعية الاحتلال تقصف تل الهوى وميناء الصيادين بمدينة غزة

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الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر قولها إن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها بكثافة على محيط الكلية الجامعية في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة وسط القطاع. اضافة اعلان





كما أفادت بأن زوارق الاحتلال الحربية تُطلق النار صوب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.



وكالات



