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مدفعية الاحتلال تقصف حيي الزيتون والصبرة

مدفعية الاحتلال
مدفعية الاحتلال
الثلاثاء، 17-09-2024 01:17 م
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن المدفعية الإسرائيلية تجدد قصفها لحي الصبرة جنوب مدينة غزة.اضافة اعلان


بدورها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال تستهدف بكثافة حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
 
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