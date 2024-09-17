مدفعية الاحتلال تقصف حيي الزيتون والصبرة

01:17 م

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن المدفعية الإسرائيلية تجدد قصفها لحي الصبرة جنوب مدينة غزة. اضافة اعلان





بدورها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال تستهدف بكثافة حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.