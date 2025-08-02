مدير الإسعاف بغزة: الاحتلال دمر أكثر من 80% من مركباتنا

الوكيل الإخباري- كشف مدير الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة والشمال، فارس عفانة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت أكثر من 80% من مركبات الإسعاف.



وقال عفانة إن الاحتلال يمنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى أماكن الاستهدافات، ما يعرّض حياة المصابين للخطر ويؤخر إنقاذهم.



وأوضح أن غالبية الإصابات بين المدنيين المنتظرين للحصول على المساعدات تتركز في الرأس والأطراف العلوية.

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