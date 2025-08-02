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مدير الإسعاف بغزة: الاحتلال دمر أكثر من 80% من مركباتنا

مدير الإسعاف بغزة: الاحتلال دمر أكثر من 80% من مركباتنا
سيارة إسعاف في غزة دمرها الاحتلال خلال عدوانه المتواصل على القطاع
 
السبت، 02-08-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري-   كشف مدير الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة والشمال، فارس عفانة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت أكثر من 80% من مركبات الإسعاف.

وقال عفانة إن الاحتلال يمنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى أماكن الاستهدافات، ما يعرّض حياة المصابين للخطر ويؤخر إنقاذهم.

وأوضح أن غالبية الإصابات بين المدنيين المنتظرين للحصول على المساعدات تتركز في الرأس والأطراف العلوية.

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وأضاف عفانة أن عملية انتشال المصابين باتت شديدة الصعوبة، وكثير منهم يصل إلى المستشفيات في حالات حرجة نتيجة التأخر في إسعافهم.

وفي ختام حديثه، طالب فارس عفانة المجتمع الدولي والجهات المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال مركبات إسعاف جديدة ووفود طبية إلى قطاع غزة.

 
 
gnews

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