مدير الإسعاف بغزة: الاحتلال دمر أكثر من 80% من مركباتنا

وقال عفانة إن الاحتلال يمنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى أماكن الاستهدافات، ما يعرّض حياة المصابين للخطر ويؤخر إنقاذهم.
وأوضح أن غالبية الإصابات بين المدنيين المنتظرين للحصول على المساعدات تتركز في الرأس والأطراف العلوية.
وأضاف عفانة أن عملية انتشال المصابين باتت شديدة الصعوبة، وكثير منهم يصل إلى المستشفيات في حالات حرجة نتيجة التأخر في إسعافهم.
وفي ختام حديثه، طالب فارس عفانة المجتمع الدولي والجهات المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال مركبات إسعاف جديدة ووفود طبية إلى قطاع غزة.
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