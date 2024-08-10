مدير المستشفى المعمداني: وصلتنا جثامين 80 شهيدا حتى الآن

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الوكيل الإخباري- قال مدير المستشفى المعمداني الدكتور فضل نعيم في مقابلة مع الجزيرة إن 80 شهيدا وصلوا إلى المستشفى حتى الآن.