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مدير المستشفيات الميدانية بغزة: لا أكفان لدينا

غزة
غزة
الأربعاء، 25-12-2024 05:19 م
الوكيل الإخباري-    قال مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، مروان الهمص، الأربعاء، إنه لا يوجد أكفان لتكفين الشهداء والموتى، واصفا الوضع في قطاع غزة بـ"الخطير جدا".اضافة اعلان


وأكد الهمص أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يشن حملة شرسة ضد المنظومة الصحية، خصوصا مستشفى كمال عدوان.
 
gnews

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