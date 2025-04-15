مدير المستشفيات بغزة: الوضع الصحي كارثي في القطاع

وأضاف "لدينا 11 ألف مريض بحاجة للعلاج في الخارج والاحتلال يمنع خروجهم".
وبين "نقدم الخدمات الطبية بالحد الأدنى للجرحى في ظل انعدام الوسائل".
وتابع "مخزون الوقود الموجود لدينا لا يكفي لأكثر من أسبوعين وحياة المرضى مهددة".
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