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مدير المستشفيات بغزة: الوضع الصحي كارثي في القطاع

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 10:21 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير المستشفيات في غزة للجزيرة ان الوضع الصحي في القطاع كارثي بسبب امتلاء كل المستشفيات بالمرضى.

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وأضاف "لدينا 11 ألف مريض بحاجة للعلاج في الخارج والاحتلال يمنع خروجهم".


وبين "نقدم الخدمات الطبية بالحد الأدنى للجرحى في ظل انعدام الوسائل".


وتابع "مخزون الوقود الموجود لدينا لا يكفي لأكثر من أسبوعين وحياة المرضى مهددة".

 
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