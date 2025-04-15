مدير المستشفيات بغزة: الوضع الصحي كارثي في القطاع

الوكيل الإخباري- قال مدير المستشفيات في غزة للجزيرة ان الوضع الصحي في القطاع كارثي بسبب امتلاء كل المستشفيات بالمرضى.

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وأضاف "لدينا 11 ألف مريض بحاجة للعلاج في الخارج والاحتلال يمنع خروجهم".



وبين "نقدم الخدمات الطبية بالحد الأدنى للجرحى في ظل انعدام الوسائل".