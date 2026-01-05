مدير شرطة نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/9

واستمع العميد عيسى أبو علان إلى إيجاز حول الاختصاصات الطبية التي يضمها المستشفى، ومستوى الرعاية الصحية المقدمة، في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات القائمة.
وأكد قائد المستشفى استمرار تقديم الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية الفلسطينية، وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وفي ختام الزيارة، عبّر مدير الشرطة عن شكره وتقديره للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على دعمها المتواصل للقطاع الصحي الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة المواطنين الفلسطينيين.
