مدير شرطة نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/9

الإثنين، 05-01-2026 05:07 م
الوكيل الإخباري-  زار مدير شرطة نابلس، العميد حقوقي عيسى أبو علان، والوفد المرافق، اليوم الاثنين، المستشفى الميداني الأردني نابلس/9، وكان في استقباله قائد المستشفى، وذلك في إطار تسهيل وصول الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية المقدمة للمراجعين.اضافة اعلان


واستمع العميد عيسى أبو علان إلى إيجاز حول الاختصاصات الطبية التي يضمها المستشفى، ومستوى الرعاية الصحية المقدمة، في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات القائمة.

وأكد قائد المستشفى استمرار تقديم الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية الفلسطينية، وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وفي ختام الزيارة، عبّر مدير الشرطة عن شكره وتقديره للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على دعمها المتواصل للقطاع الصحي الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة المواطنين الفلسطينيين.
 
 


