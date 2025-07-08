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مدير مجمع الشفاء الطبي: كمية الوقود المتبقية لدينا لا تكفينا حتى الصباح

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 08-07-2025 11:48 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية للجزيرة ان الوضع في قطاع غزة صعب وحذرنا لأيام وأسابيع من نقص الوقود ونعيش حالة طوارئ.

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وأضاف ان كمية الوقود المتبقية لدينا لا تكفينا حتى الصباح.


وبين "إذا لم يتوفر الوقود لا يمكن تشغيل المولدات ويصعب على المستشفيات توفير الرعاية".


وتابع "بنك الدم وحضانات الأطفال ومحطات الأوكسيجين لا تعمل بسبب غياب الوقود وسيحكم على مرضى بالموت المحتم إذا لم يتم توفير الوقود للمستشفيات".


وأشار إلى ان مرض الحمى الشوكية يتفشى في القطاع بسبب غياب مياه صالحة للشرب.

 
 
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