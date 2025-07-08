مدير مجمع الشفاء الطبي: كمية الوقود المتبقية لدينا لا تكفينا حتى الصباح

وأضاف ان كمية الوقود المتبقية لدينا لا تكفينا حتى الصباح.
وبين "إذا لم يتوفر الوقود لا يمكن تشغيل المولدات ويصعب على المستشفيات توفير الرعاية".
وتابع "بنك الدم وحضانات الأطفال ومحطات الأوكسيجين لا تعمل بسبب غياب الوقود وسيحكم على مرضى بالموت المحتم إذا لم يتم توفير الوقود للمستشفيات".
وأشار إلى ان مرض الحمى الشوكية يتفشى في القطاع بسبب غياب مياه صالحة للشرب.
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