مدير مستشفى الشفاء بغزة: توقف مستشفى الخدمة العامة عن العمل

وأضاف "مئات الجرحى والمرضى في خطر حقيقي على وقع إغلاق ما تبقى من مستشفيات".
-
أخبار متعلقة
-
شهداء ومفقودون تحت الأنقاض في قصف إسرائيلي على غزة
-
جيش الاحتلال يستهدف فلسطينيا بأريحا بزعم محاولة دهس جنود
-
هآرتس: انتحار ما لا يقل عن 15 جنديا إسرائيليا منذ بداية عام 2025
-
البيت الأبيض: ترامب سيواصل الضغط حتى الإفراج عن كل أسير بغزة
-
الاحتلال يعتقل فلسطينياً في بيت جالا
-
مستعمرون يحرقون ساحة مركبات خردة شرق رام الله
-
إعلام عبري: اعتراض صاروخين أطلقا من وسط غزة
-
الثالث خلال أسبوع .. انتحار جندي في صفوف جيش الاحتلال