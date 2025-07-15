مدير مستشفى الشفاء بغزة: توقف مستشفى الخدمة العامة عن العمل

الوكيل الإخباري- قال مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية "توقف مستشفى الخدمة العامة عن العمل، وساعات تفصلنا عن توقف مستشفيي الشفاء والحلو".

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