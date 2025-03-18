مدير مستشفى الشفاء: نسمع أصوات الضحايا تحت الأنقاض ولا نستطيع إنقاذهم

11:17 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/724377 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشف مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية عن الوضع الكارثي الذي تعيشه المنظومة الصحية في غزة نتيجة استمرار العدوان، مؤكدًا أن الكوادر الطبية عاجزة عن إنقاذ الضحايا بسبب نقص الإمكانات. اضافة اعلان





وأوضح أبو سلمية أن كل دقيقة تشهد استشهاد أحد الجرحى نتيجة النقص الحاد في الموارد الطبية، مشيرًا إلى أن مدينة غزة وشمال القطاع لا يوجد فيهما سوى 4 أسرّة للعناية المركزة، مما يجعل التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين مستحيلًا.



وأكد أن أبسط مقومات المنظومة الصحية غائبة تمامًا في هذا الظرف الحساس، مضيفًا أن حتى أكثر الأنظمة الصحية تطورًا لن تكون قادرة على استيعاب هذه الأعداد من الجرحى والمصابين.



كما أشار إلى الصعوبة البالغة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة لانتشال الضحايا، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية تسمع أصوات الضحايا تحت الأنقاض دون القدرة على إنقاذهم بسبب استمرار القصف ونقص المعدات اللازمة.



وكالات