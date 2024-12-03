مدير مستشفى كمال عدوان: الاحتلال يستهدفنا للمرة الخامسة

11:56 م

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الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى كمال عدوان للجزيرة "للمرة الخامسة يتم استهداف المستشفى من قِبل طائرات كواد كبتر". اضافة اعلان





وأضاف ان طائرات كواد كبتر إسرائيلية تلقي قنابل على المستشفى وانه ليس هناك مبرر للاحتلال لاستهداف المستشفى.



وبين "سقوط مصابين بسبب إلقاء القنابل على المستشفى وأضرار في الأجهزة الطبية".