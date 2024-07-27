مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية بدير البلح إلى 31

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697608 الوكيل الاخباري- مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، للجزيرة: ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على دير البلح إلى 31 شهيدا. اقرأ أيضاً الهند.. ولادة طفل بأربعة أذرع وأربعة أرجل ووجهين بائع ذرة يبكي السوريين.. أنقذ طفلة من الغرق وجرفه التيار ثعبان داخل مستشفى في تونس يكشف حيلة موظف مطرود.. ما القصة؟ بلجيكا .. انجاز أول محطة شحن سفن كهربائية في العالم علماء يرصدون ظهور العلامات الأولى للدورة الشمسية القادمة شهداء وجرحى في غارة على شمالي رفح صفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل بريطانيا لن تشكك باختصاص الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو إسرائيل تمدد حظر قناة الجزيرة