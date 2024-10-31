 
الخميس 2024-10-31 08:34 م
 

مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع الصحي شمالي غزة مروع

مدير منظمة الصحة العالمية
مدير منظمة الصحة العالمية
الخميس، 31-10-2024 07:54 م

الوكيل الإخباري-   ادان مدير منظمة الصحة العالمية الهجوم على مستشفى كمال عدوان صباح اليوم والذي أدى لإصابة بعض أفراد طاقمه.

اضافة اعلان


وقال ان الوضع الصحي شمالي غزة مروع وندعو الجميع لحماية المستشفيات والالتزام بالقانون الدولي

 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس الأمن

عربي ودولي مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية في ليبيا

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية تعليمات جديدة لتسجيل وترخيص الدراجات الآلية

لبنان

عربي ودولي وزير الاقتصاد اللبناني: إسرائيل دمرت الأراضي الزراعية بالجنوب

مدير منظمة الصحة العالمية

فلسطين مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع الصحي شمالي غزة مروع

غزة

أخبار محلية 60 شاحنة أردنية تحمل مواد إغاثية تعبر إلى غزة خلال أسبوع

تعبيرية

فلسطين مستشفى المعمداني يناشد الفلسطينيين الإسراع بالتبرع بالدم

الزيتون

أخبار محلية انطلاق فعاليات اليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون في الطفيلة

وزارة الداخلية

أخبار محلية صدور تعليمات موافقة الداخلية على تملك غير الأردني للعقارات



 


الأكثر مشاهدة