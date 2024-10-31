مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع الصحي شمالي غزة مروع

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الوكيل الإخباري- ادان مدير منظمة الصحة العالمية الهجوم على مستشفى كمال عدوان صباح اليوم والذي أدى لإصابة بعض أفراد طاقمه.

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