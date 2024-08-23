مدير منظمة الصحة العالمية يعرب عن قلقه البالغ من ظهور شلل الأطفال بغزة

05:26 م

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الوكيل الإخباري- أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء تأكيد إصابة طفل يبلغ 10 أشهر بمرض شلل الأطفال في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. اضافة اعلان



جاء ذلك في سلسلة منشورات على منصة إكس، حول ظهور مرض شلل الأطفال بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

