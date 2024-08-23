مدير منظمة الصحة العالمية يعرب عن قلقه البالغ من ظهور شلل الأطفال بغزة

جاء ذلك في سلسلة منشورات على منصة إكس، حول ظهور مرض شلل الأطفال بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.
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