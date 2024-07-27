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مرشح لمنصب نائب الرئيس الأميركي : نتنياهو قوة خطيرة مدمرة

جوش شابيرو
جوش شابيرو
السبت، 27-07-2024 07:33 ص

 

 الوكيل الاخباري - قال حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو والمرشح الديمقراطي المحتمل لمنصب نائب الرئيس: ان نائب الرئيس الحالية كاميلا هاريس محقة بتسليط الضوء على معاناة الأبرياء بغزة.


وقال شابيرو علينا قول الحقيقة بأن نتنياهو قوة خطيرة مدمرة وشخص منع السلام.

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