مرشح لمنصب نائب الرئيس الأميركي : نتنياهو قوة خطيرة مدمرة

الوكيل الاخباري - قال حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو والمرشح الديمقراطي المحتمل لمنصب نائب الرئيس: ان نائب الرئيس الحالية كاميلا هاريس محقة بتسليط الضوء على معاناة الأبرياء بغزة.



وقال شابيرو علينا قول الحقيقة بأن نتنياهو قوة خطيرة مدمرة وشخص منع السلام.