مرصد عالمي للجوع: المجاعة "تتكشف" في قطاع غزة

وجاء في تحذير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن "السيناريو الأسوأ هو حدوث مجاعة حاليا في قطاع غزة".
وأضاف أن "أدلة متزايدة تشير إلى أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض يقود لارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع".
-
أخبار متعلقة
-
سرايا القدس تعلن تدمير آلية عسكرية للاحتلال بمخيم جباليا
-
إصابة 15 من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم
-
الإعلام العبري: المجلس الوزاري المصغر يقرر منح فرصة أخيرة للتوصل لاتفاق
-
شهيد برصاص مستوطن في قرية شرقي يطا
-
برنامج الأغذية العالمي: يجب أن تتدفق المساعدات لغزة قبل فوات الأوان
-
30 شهيدا بقصف إسرائيلي الليلة الماضية لمخيم النصيرات
-
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون بالضفة
-
منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان تتهمان تل أبيب بالإبادة الجماعية في غزة