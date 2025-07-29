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مرصد عالمي للجوع: المجاعة "تتكشف" في قطاع غزة

طفل فلسطيني ينتظر الحصول على الطعام
طفل فلسطيني ينتظر الحصول على الطعام في غزة
 
الثلاثاء، 29-07-2025 11:27 ص
الوكيل الإخباري-   قال مرصد عالمي للجوع في تحذير أصدره الثلاثاء، إن المجاعة "تتشكف" في قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بسبب التدهور السريع للأوضاع في القطاع.اضافة اعلان


وجاء في تحذير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن "السيناريو الأسوأ هو حدوث مجاعة حاليا في قطاع غزة".

وأضاف أن "أدلة متزايدة تشير إلى أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض يقود لارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع".
 
 
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