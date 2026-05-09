السبت 2026-05-09 03:53 م

مرضى الثلاسيميا في غزة يواجهون معركة بقاء وسط نقص حاد بالأدوية والدم

السبت، 09-05-2026 11:45 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، إن مرضى الثلاسيميا في القطاع يواجهون ظروفاً صحية وإنسانية صعبة، حوّلت رحلة علاجهم إلى معركة يومية من أجل البقاء.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا، أن نقص الأدوية التخصصية، وشح مواد الفحوصات المخبرية ونقل الدم، إلى جانب ندرة وحدات الدم وتدمير المراكز الطبية التخصصية، كلها عوامل تهدد حياة المرضى بشكل مباشر.

وأوضحت أن الحرب تسببت بوفاة 50 مريضاً من أصل 334 مريضاً كانوا يتلقون العلاج في القطاع، فيما غادر 47 مريضاً غزة خلال الفترة الماضية.

وبحسب الوزارة، يبلغ عدد مرضى الثلاسيميا حالياً في قطاع غزة 237 مريضاً، بينهم 52 طفلاً تقل أعمارهم عن 12 عاماً، و185 مريضاً فوق هذا العمر.

كما أشارت إلى أن تدمير البنية التحتية للمختبرات وعدم توفر أجهزة الفحص المخبري أعاق إجراء الفحوصات الوقائية والتشخيصية والعلاجية، محذّرة من خطر ظهور إصابات جديدة غير مشخصة نتيجة تراجع برامج الوقاية.

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية المنظمات الصحية الدولية إلى التدخل وتقديم الدعم اللازم لمرضى الثلاسيميا في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية والصحية المتفاقمة.
 
 


