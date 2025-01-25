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مركبات تابعة للصليب الأحمر تتوجه إلى معبر كرم أبو سالم

جانب من تبادل الأسرى
جانب من تبادل الأسرى
السبت، 25-01-2025 10:08 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بتوجه مركبات تابعة للصليب الأحمر من قطاع غزة إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

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وأمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، أن الكتائب ستفرج اليوم السبت عن 4 مجندات إسرائيليات ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

 
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