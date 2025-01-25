مركبات تابعة للصليب الأحمر تتوجه إلى معبر كرم أبو سالم

وأمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، أن الكتائب ستفرج اليوم السبت عن 4 مجندات إسرائيليات ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
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