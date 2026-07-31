مسؤولان في حماس يؤكدان التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع إسرائيل

وقال أحد المسؤولَين "تم الاتفاق حول ملف السلاح وتم الاتفاق على الانسحاب الاسرائيلي التدريجي من القطاع" مضيفا أن الحركة تتوقع الآن من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق.
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