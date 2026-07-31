مسؤولان في حماس يؤكدان التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع إسرائيل

الوكيل الإخباري- قال مسؤولان بارزان في حركة حماس ،الجمعة، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يتضمن بنودا تتعلق بملف سلاح الحركة وبالانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

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