مسؤولة أممية: الطقس عنصر آخر يهدد حياة الناس في غزة

الوكيل الإخباري- قالت لويس ووتردج، مسؤولة الطوارئ في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأمطار والطقس البارد يزيدان من المخاطر التي يواجهها الناس في قطاع غزة.

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