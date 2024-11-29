 
السبت 2024-11-30 12:05 ص
 

مسؤولة أممية: الطقس عنصر آخر يهدد حياة الناس في غزة

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 29-11-2024 10:13 م

الوكيل الإخباري- قالت لويس ووتردج، مسؤولة الطوارئ في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأمطار والطقس البارد يزيدان من المخاطر التي يواجهها الناس في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأضافت ووتردج في حديث لشبكة (سي إن إن) الأميركية، اليوم الجمعة، أن "أحد أكبر المخاطر في الوقت الحالي، هو الطقس، وهو عنصر آخر يهدد حياة الناس في غزة، حيث تشتد الرياح والأمطار، ويعيش الناس في تلك المباني الخطيرة للغاية."

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي صرفند العمار

ا

عربي ودولي مسؤول روسي يتوقع التوقيت المحتمل لبدء المفاوضات بشأن أوكرانيا

ا

أخبار محلية المومني: الملك يقود بنفسه تسيير حملات الإغاثة الإنسانية إلى غزة

ا

عربي ودولي نيجيريا: فقدان 100 شخص بعد انقلاب قاربهم بنهر النيجر في شمال البلاد

ا

تكنولوجيا ماسك يخطط لإطلاق تطبيق ينافس ChatGPT

ا

عربي ودولي كوليبا: بايدن يفكر بعقلية الحرب الباردة

ا

فلسطين بوتين: يجب إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

أرشيفية

فلسطين مسؤولة أممية: الطقس عنصر آخر يهدد حياة الناس في غزة



 




الأكثر مشاهدة