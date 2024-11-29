مسؤولة أممية: الطقس عنصر آخر يهدد حياة الناس في غزة

وأضافت ووتردج في حديث لشبكة (سي إن إن) الأميركية، اليوم الجمعة، أن "أحد أكبر المخاطر في الوقت الحالي، هو الطقس، وهو عنصر آخر يهدد حياة الناس في غزة، حيث تشتد الرياح والأمطار، ويعيش الناس في تلك المباني الخطيرة للغاية."
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