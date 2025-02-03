مسؤولة أممية تحذر من الممارسات الإجرامية للاحتلال في الضفة

الوكيل الإخباري- حذرت المقررة الأممية المعنية في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز من الممارسات الإسرائيلية بالضفة الغربية، والتي وصفتها بـ"الإجرامية"، لافتة إلى أن هناك نية الإبادة الجماعية الواضحة في الطريقة التي تستهدف فيها قوات الاحتلال الفلسطينيين.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المسؤولة الأممية قولها "تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية إجرامية، إذ إنها توسع نطاق الدمار ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس غزة فحسب".



وأضافت أنها حذرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حدوث ذلك في تقريرها الأخير خلال أكتوبر/تشرين الأول 2024.