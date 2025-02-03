مسؤولة أممية تحذر من الممارسات الإجرامية للاحتلال في الضفة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المسؤولة الأممية قولها "تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية إجرامية، إذ إنها توسع نطاق الدمار ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس غزة فحسب".
وأضافت أنها حذرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حدوث ذلك في تقريرها الأخير خلال أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ودعت المقررة الأممية المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف عمليات التدمير، مضيفة أنه حان الوقت للتدخل لوقف ذلك.
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