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مسؤولون أمنيون إسرائيليون يعارضون فرض إدارة عسكرية في غزة

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 30-08-2024 10:29 م

الوكيل الإخباري-   نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين معارضتهم فرض إدارة عسكرية في قطاع غزة، مضيفين أن تكلفة إدارة القطاع عسكريًا ستصل إلى 20 مليار شيكل سنويًا (نحو 5.5 مليار دولار أميركي) وتضيف 400 وظيفة بالجيش.

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وأضافت هيئة البث عن المصادر ذاتها أن إدارة قطاع غزة تعني المسؤولية عن 2.3 مليون شخص وتتطلب 5 فرق عسكرية دائمة.

 
gnews

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