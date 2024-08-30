مسؤولون أمنيون إسرائيليون يعارضون فرض إدارة عسكرية في غزة

الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين معارضتهم فرض إدارة عسكرية في قطاع غزة، مضيفين أن تكلفة إدارة القطاع عسكريًا ستصل إلى 20 مليار شيكل سنويًا (نحو 5.5 مليار دولار أميركي) وتضيف 400 وظيفة بالجيش.

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