مسؤولون أمنيون إسرائيليون يعارضون فرض إدارة عسكرية في غزة

وأضافت هيئة البث عن المصادر ذاتها أن إدارة قطاع غزة تعني المسؤولية عن 2.3 مليون شخص وتتطلب 5 فرق عسكرية دائمة.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تعرب عن قلقها من توقف عمل الأمم المتحدة في غزة
-
الممثل الأعلى الأوروبي: عملية إسرائيل بالضفة تزيد التوتر وأي تصعيد قد يؤدي لكارثة
-
الاحتلال يدعي اغتيال 20 مسلحا فلسطينيا شمالي الضفة
-
لماذا مددت إسرائيل تجنيد 350 ألف جندي احتياط لنهاية 2024؟
-
تطورات جديدة بشأن التوصل لاتفاق تبادل أسرى ووقف الحرب على غزة
-
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
17 مستشفى فقط تعمل جزئيا في قطاع غزة
-
فلسطين.. بدء حملة التطعيم في دير البلح ضد شلل الأطفال الأحد