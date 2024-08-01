مسؤولون أميركيون: تلقينا مؤشرات واضحة أن إيران سترد على اغتيال هنية

الوكيل الإخباري - نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن الاستخبارات الأميركية تلقت مؤشرات واضحة على نية إيران الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.



كما نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الإيرانيين ووكلاؤهم قد يستغرقون أياما للتنسيق والتحضير لهجوم على إسرائيل.