مسؤولون أميركيون: تلقينا مؤشرات واضحة أن إيران سترد على اغتيال هنية

كما نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الإيرانيين ووكلاؤهم قد يستغرقون أياما للتنسيق والتحضير لهجوم على إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي لأكسيوس إن الاستخبارات الإسرائيلية تتوقع شن إيران هجوما صاروخيا واسع النطاق على إسرائيل.
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