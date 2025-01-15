مسؤولون أميركيون: خلافات إسرائيل وحماس قد لا تعرقل الصفقة

وأضاف المسؤولون أنه من غير المرجح أن تؤدي الخلافات إلى عرقلة التقدم في هذه المرحلة من مفاوضات الصفقة.
-
أخبار متعلقة
-
57 شهيدا بغزة في يوم واحد
-
وزير الخارجية الإسرائيلي: لدينا رغبة حقيقية بإبرام اتفاق حول المحتجزين في غزة
-
18 شهيدا إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في دير البلح ورفح
-
قيادي بكتيبة جنين: الاحتلال استهدف عددا من الأطفال بالمخيم
-
الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت بالأغوار الشمالية الفلسطينية
-
5 شهداء في قصف للاحتلال على مخيم جنين
-
الاعلام العبري: الجيش الاسرائيلي سيغادر معبر رفح بعد إبرام الصفقة
-
إعلام إسرائيلي: اتفاق غزة مغاير لاتفاق لبنان