مسؤولون أميركيون: خلافات إسرائيل وحماس قد لا تعرقل الصفقة

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الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على أساسيات وقف إطلاق النار لكنهما تتفاوضان على التفاصيل. اضافة اعلان





وأضاف المسؤولون أنه من غير المرجح أن تؤدي الخلافات إلى عرقلة التقدم في هذه المرحلة من مفاوضات الصفقة.