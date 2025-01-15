 
الأربعاء 2025-01-15 03:14 ص
 

مسؤولون أميركيون: خلافات إسرائيل وحماس قد لا تعرقل الصفقة

نتنياهو
نتنياهو
الأربعاء، 15-01-2025 02:23 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على أساسيات وقف إطلاق النار لكنهما تتفاوضان على التفاصيل.اضافة اعلان


وأضاف المسؤولون أنه من غير المرجح أن تؤدي الخلافات إلى عرقلة التقدم في هذه المرحلة من مفاوضات الصفقة.
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 57 شهيدا بغزة في يوم واحد

عربي ودولي بوشكوف: ترامب يهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا

نتنياهو

فلسطين مسؤولون أميركيون: خلافات إسرائيل وحماس قد لا تعرقل الصفقة

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر

فلسطين وزير الخارجية الإسرائيلي: لدينا رغبة حقيقية بإبرام اتفاق حول المحتجزين في غزة

غزة

فلسطين 18 شهيدا إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في دير البلح ورفح

ارشيفية

أسواق ومال انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

ارشيفية

فلسطين قيادي بكتيبة جنين: الاحتلال استهدف عددا من الأطفال بالمخيم

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت بالأغوار الشمالية الفلسطينية



 




الأكثر مشاهدة