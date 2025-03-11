مسؤولون إسرائيليون: مستاؤون من السلوك الأميركي بشأن المفاوضات مع حماس

الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ13 الإسرائيلية ان نتنياهو سمح للوفد الإسرائيلي المتوجه إلى الدوحة بمناقشة مخطط ويتكوف فقط.

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واضافت ان حماس مستعدة لتمديد المرحلة الأولى، وتطالب بالتزام واشنطن باستمرار المفاوضات للمرحلة الثانية.



وبينت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين "مستاؤون من السلوك الأميركي بشأن المفاوضات المباشرة مع حماس".