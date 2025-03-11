مسؤولون إسرائيليون: مستاؤون من السلوك الأميركي بشأن المفاوضات مع حماس

واضافت ان حماس مستعدة لتمديد المرحلة الأولى، وتطالب بالتزام واشنطن باستمرار المفاوضات للمرحلة الثانية.
وبينت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين "مستاؤون من السلوك الأميركي بشأن المفاوضات المباشرة مع حماس".
وتابعت "إذا توصل ترامب إلى تفاهم مع حماس فمن الصعب على نتنياهو أن يرفض".
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