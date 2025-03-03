مسؤولون إسرائيليون: مستعدون لعدم استئناف القتال لبضعة أيام

وأضافت "سنوافق على المحادثات فقط على أساس خطة ويتكوف وبمجرد موافقة حماس على المقترح الأميركي سيكون بالإمكان بدء المفاوضات".
وبينت ان "التقديرات في إسرائيل أن زيارة ويتكوف نهاية الأسبوع ربما تنقذ المفاوضات".
وأشارت إلى ان من الممكن تحقيق اختراق خلال الأيام المقبلة.
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