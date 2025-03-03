مسؤولون إسرائيليون: مستعدون لعدم استئناف القتال لبضعة أيام

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الوكيل الإخباري- افادت هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين "مستعدون لعدم استئناف القتال في غزة لبضعة أيام أخرى".

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وأضافت "سنوافق على المحادثات فقط على أساس خطة ويتكوف وبمجرد موافقة حماس على المقترح الأميركي سيكون بالإمكان بدء المفاوضات".



وبينت ان "التقديرات في إسرائيل أن زيارة ويتكوف نهاية الأسبوع ربما تنقذ المفاوضات".



وأشارت إلى ان من الممكن تحقيق اختراق خلال الأيام المقبلة.