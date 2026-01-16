الجمعة 2026-01-16 11:58 ص

مسؤول أممي: إزالة أنقاض غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات

غزة
غزة
 
الجمعة، 16-01-2026 10:44 ص
الوكيل الإخباري-   قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، إن في قطاع غزة أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض، وإزالتها قد تستغرق أكثر من 7 سنوات.اضافة اعلان


وأضاف دا سيلفا، في بيان عقب زيارته قطاع غزة أمس الخميس: "عدتُ للتو من غزة، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، فالناس منهكون ومصدومون، ويعيشون حالة من اليأس".

وأكد أن ظروف الشتاء القاسية المستمرة والأمطار الغزيرة تضاعف من معاناة السكان ويأسهم.

وشدد دا سيلفا على أن تعافي مليوني شخص في المناطق التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية، وإعادة تقديم الخدمات، يتطلبان بشكل عاجل توفير مأوى آمن، ووقودًا، وإزالة الأنقاض.

وأشار إلى أن الأنقاض في غزة تعادل حمولة نحو 3 آلاف سفينة حاويات، واليوم يُحاط كل شخص في غزة بمتوسط 30 طنًا من الأنقاض، ومن المرجح أن تستغرق إزالة هذه الأنقاض أكثر من 7 سنوات.

ووصف المسؤول الأممي حجم الدمار في غزة بأنه "لا يُصدق".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

السفارة الأميركية

أخبار محلية بيان صادر عن السفارة الأميركية في عمّان

السفارة الأميركية

أخبار محلية بيان صادر عن السفارة الأميركية في عمّان

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية القبض على الشخصين المتورطين بسرقة فرع أحد البنوك في المفرق

جانب من المضبوطات

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

غزة

فلسطين مسؤول أممي: إزالة أنقاض غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات

جبل نيبو

أخبار محلية %25.6 نسبة ارتفاع زوار جبل نيبو خلال 11 شهرا

إيران

عربي ودولي نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها

مضخة لاستخراج النفط

أسواق ومال كم بلغت أسعار النفط عالميا الجمعة؟



 






الأكثر مشاهدة