مسؤول أممي: إزالة أنقاض غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، إن في قطاع غزة أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض، وإزالتها قد تستغرق أكثر من 7 سنوات. اضافة اعلان





وأضاف دا سيلفا، في بيان عقب زيارته قطاع غزة أمس الخميس: "عدتُ للتو من غزة، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، فالناس منهكون ومصدومون، ويعيشون حالة من اليأس".



وأكد أن ظروف الشتاء القاسية المستمرة والأمطار الغزيرة تضاعف من معاناة السكان ويأسهم.



وشدد دا سيلفا على أن تعافي مليوني شخص في المناطق التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية، وإعادة تقديم الخدمات، يتطلبان بشكل عاجل توفير مأوى آمن، ووقودًا، وإزالة الأنقاض.



وأشار إلى أن الأنقاض في غزة تعادل حمولة نحو 3 آلاف سفينة حاويات، واليوم يُحاط كل شخص في غزة بمتوسط 30 طنًا من الأنقاض، ومن المرجح أن تستغرق إزالة هذه الأنقاض أكثر من 7 سنوات.



ووصف المسؤول الأممي حجم الدمار في غزة بأنه "لا يُصدق".

