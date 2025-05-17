مسؤول أممي: الأمم المتحدة لديها القدرة لتقديم المساعدات في غزة

ووجه فليتشر، حديثه إلى من يقترحون طريقة بديلة لتوزيع المساعدات قائلا:"دعونا لا نضيع الوقت؛ لدينا خطة بالفعل. هذه الوثيقة تعيد صياغتها، وهي ترتكز على مبادئ الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلالية غير القابلة للتفاوض."
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