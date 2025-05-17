السبت 2025-05-17 12:24 م
 

مسؤول أممي: الأمم المتحدة لديها القدرة لتقديم المساعدات في غزة

غزة
غزة
 
السبت، 17-05-2025 11:32 ص

الوكيل الإخباري-    أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، توم فليتشر، أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يمتلكون الخبرة، والعزيمة، والوضوح الأخلاقي اللازم لتقديم المساعدات بالقدر الكافي لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء غزة.

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ووجه فليتشر،  حديثه إلى من يقترحون طريقة بديلة لتوزيع المساعدات قائلا:"دعونا لا نضيع الوقت؛ لدينا خطة بالفعل. هذه الوثيقة تعيد صياغتها، وهي ترتكز على مبادئ الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلالية غير القابلة للتفاوض."

 
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