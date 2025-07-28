مسؤول أممي: غزة تحتاج لكميات كبيرة من المساعدات لدرء المجاعة

الوكيل الإخباري- قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إنه يتعين وقف العمليات العسكرية في غزة بشكل دائم لا مجرد تعليقها.

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