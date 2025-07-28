مسؤول أممي: غزة تحتاج لكميات كبيرة من المساعدات لدرء المجاعة

وأشار فليتشر إلى تجميع أكثر من 100 شاحنة محملة بالمساعدات من المعابر تمهيدا لنقلها إلى داخل قطاع غزة، لكنه أكد أن هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لدرء المجاعة.
-
أخبار متعلقة
-
إصابة صحفي فلسطيني شمال غزة
-
سجن أربعة جنود إسرائيليين لعصيان القتال في غزة
-
الاحتلال يصادق على 3 مخططات كبيرة لتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم"
-
بريطانيا: هدن إسرائيل غير كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين
-
الاحتلال يسلم مفتي القدس قرارا بالإبعاد عن "الأقصى" لمدة أسبوع قابل للتجديد
-
الاحتلال يقتاد سفينة حنظلة إلى ميناء أسدود
-
38 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
-
استشهاد طفلة نتيجة سوء التغذية في غزة