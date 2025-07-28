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مسؤول أممي: غزة تحتاج لكميات كبيرة من المساعدات لدرء المجاعة

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أرشيفية
 
الإثنين، 28-07-2025 12:27 ص

الوكيل الإخباري- قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إنه يتعين وقف العمليات العسكرية في غزة بشكل دائم لا مجرد تعليقها.

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وأشار فليتشر إلى تجميع أكثر من 100 شاحنة محملة بالمساعدات من المعابر تمهيدا لنقلها إلى داخل قطاع غزة، لكنه أكد أن هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لدرء المجاعة.

 
 
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