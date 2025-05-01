مسؤول أممي يدعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن المساعدات لقطاع غزة

الوكيل الإخباري- دعا وكيل الأمين العام لتنسيق الشؤون الإنسانية، توم فليتشر اليوم الخميس السلطات الإسرائيلية إلى رفع الحصار عن قطاع غزة لدخول المساعدات كون منعها يُجوع المدنيين، ويتركهم دون دعم طبي أساسي، ويجردهم من كرامتهم وأملهم، ويفرض عليهم عقابًا جماعيًا قاسيًا، قائلًا: "منع المساعدات يقتل".

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وذكر فليتشر في بيان صحفي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اتخذت قبل شهرين قرارًا متعمدًا بمنع وصول جميع المساعدات إلى غزة، "ووقف جهودنا لإنقاذ الناجين من هجومها العسكري" مشددًا على أن القانون الدولي قاطعٌ لا لبس فيه.



وأضاف: "بصفتها القوة المحتلة، يجب على إسرائيل السماح بدخول الدعم الإنساني، ويجب أن لا ينبغي أبدًا أن تكون المساعدات، وأرواح المدنيين التي تنقذها، ورقة مساومة".



وشدد فليتشر على أن الهيئات الإنسانية مستقلة ومحايدة وغير متحيزة، ومؤمنة بأن جميع المدنيين يستحقون الحماية على قدم المساواة، مؤكدًا أن العاملين يظلون مستعدين لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، رغم المخاطر.