مسؤول أممي يزور غزة

وقال الناطق الاممي الرسمي للمنظمة الدولية ان الأكبروف زار في مدينة غزة ومحافظة شمال غزة وعدة نقاط لخدمات الصحة ومرافق التغذية، بالإضافة إلى مساحة تعليمية مؤقتة، مضيفا انه التقى شركاء الامم المتحدة واستمع إلى الفلسطينيين الذين يتلقون الخدمات في هذه المواقع.
-
أخبار متعلقة
-
البرغوثي: جميع المكونات الفلسطينية وافقت على لجنة إدارة غزة
-
ويتكوف يعلن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
شهيدان برصاص الاحتلال في غزة
-
اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى
-
أونروا: العائلات النازحة في غزة تواجه صعوبات بالحصول على مياه شرب نظيفة
-
الاحتلال يفجر منزل أسير في قباطية
-
أكسيوس: إدارة ترامب ستعلن الأربعاء الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
-
إعلام عبري: إصابة جنديين بعد اشتباكات مع حماس في رفح