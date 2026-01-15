الخميس 2026-01-15 01:40 ص

مسؤول أممي يزور غزة

الأمم المتحدة تُبدي الأسف بشأن قرار أميركي بالانسحاب من أجهزة أممية
الوكيل الإخباري-   قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء ان منسقها الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة، راميز الأكبروف، واصل زيارته لغزة.

وقال الناطق الاممي الرسمي للمنظمة الدولية ان الأكبروف زار في مدينة غزة ومحافظة شمال غزة وعدة نقاط لخدمات الصحة ومرافق التغذية، بالإضافة إلى مساحة تعليمية مؤقتة، مضيفا انه التقى شركاء الامم المتحدة واستمع إلى الفلسطينيين الذين يتلقون الخدمات في هذه المواقع.

 
 


