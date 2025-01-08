مسؤول أمني إسرائيلي: سنعمل على أن تحل منظمات دولية محل الأونروا

يأتي ذلك بعد تصريح مدير الأونروا في غزة للصحيفة بأنهم يتخوفون من أن حظر تواصل المسؤولين الإسرائيليين مع موظفي الأونروا قد يعرضهم للخطر، وتأكيده أن التنسيق مع إسرائيل طوال الحرب لم يضمن سلامة موظفي الوكالة.
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