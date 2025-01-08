 
الأربعاء 2025-01-08 01:11 ص
 

مسؤول أمني إسرائيلي: سنعمل على أن تحل منظمات دولية محل الأونروا

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 08-01-2025 01:02 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله "سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تحل المنظمات الدولية الأخرى محل الأونروا في غزة".اضافة اعلان


يأتي ذلك بعد تصريح مدير الأونروا في غزة للصحيفة بأنهم يتخوفون من أن حظر تواصل المسؤولين الإسرائيليين مع موظفي الأونروا قد يعرضهم للخطر، وتأكيده أن التنسيق مع إسرائيل طوال الحرب لم يضمن سلامة موظفي الوكالة.
 
gnews

أحدث الأخبار

الأنوروا

فلسطين الأونروا: التنسيق مع إسرائيل طوال الحرب لم يضمن سلامة موظفينا

ارشيفية

فلسطين مسؤول أمني إسرائيلي: سنعمل على أن تحل منظمات دولية محل الأونروا

ارشيفية

عربي ودولي مصر.. انهيار عقار وسقوط أجزاء من آخر مجاور له بالإسكندرية

بايدن

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: إدارة بايدن طالبت تل أبيب بتنفيذ اتفاق لبنان

ارشيفية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب

اللوز

أخبار محلية زراعة الوسطية تدعو مزارعي اللوزيات لتجهيز أشجارهم للموسم الجديد

الامن العام

أخبار محلية مقتل مطلوب مصنف بالخطر في اشتباك مع الأمن العام في الطفيلة

بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

شؤون برلمانية حزب الاتحاد الوطني الأردني يشيد بزيارة وزير الخارجية السوري إلى الأردن ويؤكد أهمية التعاون المشترك



 




الأكثر مشاهدة