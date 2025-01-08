مسؤول أمني إسرائيلي: سنعمل على أن تحل منظمات دولية محل الأونروا

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله "سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تحل المنظمات الدولية الأخرى محل الأونروا في غزة". اضافة اعلان





يأتي ذلك بعد تصريح مدير الأونروا في غزة للصحيفة بأنهم يتخوفون من أن حظر تواصل المسؤولين الإسرائيليين مع موظفي الأونروا قد يعرضهم للخطر، وتأكيده أن التنسيق مع إسرائيل طوال الحرب لم يضمن سلامة موظفي الوكالة.