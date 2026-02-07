مسؤول أمني إسرائيلي يكشف تفاصيل صادمة لاعتداء يائير نتنياهو على والده

السبت 2026-02-07 02:27 م

السبت، 07-02-2026 12:14 م
الوكيل الإخباري-   كشف عامي درور، الرئيس السابق لفريق الحراسة الخاصة برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تفاصيل حادثة اعتداء منسوبة لابنه يائير على والده، أدت إلى إبعاده قسريًا إلى ميامي الأمريكية.اضافة اعلان


وجاءت التصريحات خلال بودكاست لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الجمعة، حيث وصف درور الحادث بـ"الاعتداء الحقيقي" الذي تطلب تدخل عناصر الحراسة لفض الاشتباك.

وأوضح درور أن يائير "أبعد إلى ميامي" كإجراء فوري بعد الحادث، مشيرًا إلى أنه جزء من سلوكيات عائلية "استثنائية وغير أخلاقية" تشمل أفراد الأسرة.

وتعد هذه التصريحات امتدادًا لجدل سابق حول سلوك يائير نتنياهو، الذي نفى سابقًا اتهامات مشابهة في 2025، مع تصاعد الانتقادات السياسية المحيطة بعائلة رئيس الوزراء وسط التوترات الداخلية والإقليمية.

