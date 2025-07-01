الثلاثاء 2025-07-01 02:14 ص
 

مسؤول أميركي: ترامب يرغب في إنهاء الحرب بغزة

مسؤول أميركي: ترامب يرغب في إنهاء الحرب بغزة
غزة
 
الثلاثاء، 01-07-2025 02:04 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي قوله إن غزة وإيران ستكونان على رأس جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض.اضافة اعلان


وأضاف المسؤول أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في إنهاء الحرب بغزة وإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين.
 
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