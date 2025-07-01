مسؤول أميركي: ترامب يرغب في إنهاء الحرب بغزة

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي قوله إن غزة وإيران ستكونان على رأس جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض. اضافة اعلان





وأضاف المسؤول أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في إنهاء الحرب بغزة وإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين.

