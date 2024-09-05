مسؤول أميركي: مسودة اتفاق جديدة قد تصدر الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- نقلت رويترز عن مسؤول أميركي أن مسودة اتفاق جديدة لتبادل الأسرى قد تصدر الأسبوع المقبل.



وقالت الصحيفة إن الاقتراح الجديد بشأن صفقة التبادل يهدف إلى حل نقاط الخلاف الرئيسية.

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وأضافت أن المفاوضون يحاولون حل عقبتي محور فيلادلفيا والأفراد المشمولين بصفقة التبادل.



وأشارت إلى أن وفد إسرائيلي أكد استعداد إسرائيل للانسحاب من فيلادلفيا بعد مرحلة أولى تستمر 42 يوما.