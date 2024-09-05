مسؤول أميركي: مسودة اتفاق جديدة قد تصدر الأسبوع المقبل

وقالت الصحيفة إن الاقتراح الجديد بشأن صفقة التبادل يهدف إلى حل نقاط الخلاف الرئيسية.
وأضافت أن المفاوضون يحاولون حل عقبتي محور فيلادلفيا والأفراد المشمولين بصفقة التبادل.
وأشارت إلى أن وفد إسرائيلي أكد استعداد إسرائيل للانسحاب من فيلادلفيا بعد مرحلة أولى تستمر 42 يوما.
وأوضحت أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا وضعت الأطراف الوسيطة في موقف صعب.
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