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مسؤول أميركي: مسودة اتفاق جديدة قد تصدر الأسبوع المقبل

جانب من صفقات التبادل السابقة
جانب من صفقات التبادل السابقة
الخميس، 05-09-2024 11:26 ص

الوكيل الإخباري-  نقلت رويترز عن مسؤول أميركي أن مسودة اتفاق جديدة لتبادل الأسرى قد تصدر الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة إن الاقتراح الجديد بشأن صفقة التبادل يهدف إلى حل نقاط الخلاف الرئيسية.

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وأضافت أن المفاوضون يحاولون حل عقبتي محور فيلادلفيا والأفراد المشمولين بصفقة التبادل.


وأشارت إلى أن وفد إسرائيلي أكد استعداد إسرائيل للانسحاب من فيلادلفيا بعد مرحلة أولى تستمر 42 يوما.


وأوضحت أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا وضعت الأطراف الوسيطة في موقف صعب.

 
gnews

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